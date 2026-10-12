Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
12.10.2026 09:52:00
Air France nimmt Nashville und San Diego in den Sommerflugplan 2027 auf
Air HoldingsAir France nimmt im Sommerflugplan 2027 Nashville und San Diego neu ins Programm auf. Nach Angaben der Airline startet der Flug nach San Diego am 3. Mai 2027, der nach Nashville am 14. Mai 2027. Beide Strecken ab Paris-Charles-de-Gaulle wird die Airline jeweils dreimal pro Woche mit dem Airbus A350-900 bedienen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
7.46 USD -1.52%
In eigener Sache
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!