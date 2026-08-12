AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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12.08.2026 12:25:00
Air France-KLM will Flugzeuge künftig länger einsetzen
Air HoldingsAir France-KLM hat die erwartete Nutzungsdauer für einen Grossteil der Flotte verlängert. Der Konzern geht nun von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren für moderne Maschinen aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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