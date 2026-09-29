Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
29.09.2026 14:19:00
Air France-KLM und Lufthansa müssen bis Mittwoch neue Tap-Angebote vorlegen
Air Portugal läuft die Frist für die nachgebesserten Angebote von Air France-KLM und der Lufthansa Group am Mittwoch ab. Danach soll es schnell gehen. Die Regierung in Lissabon hat bereits einen Zeitpunkt für ihre Entscheidung genannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
10:12
|Lufthansa stellt sich auf noch höhere Kerosinkosten ein (AWP)
|
28.09.26
|Lufthansa-Aktie im Plus: Umleitung wegen brennender Powerbank an Bord (AWP)
|
28.09.26
|MDAX aktuell: MDAX am Montagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
25.09.26
|MDAX aktuell: MDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Investor Attestor übernimmt Condor ganz - Staat steigt aus (AWP)
|
25.09.26
|Investor Attestor übernimmt Condor ganz - Staat steigt aus (AWP)
|
25.09.26
|Eigner Attestor übernimmt Condor komplett - Staat steigt aus (AWP)