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29.09.2026 14:19:00

Air France-KLM und Lufthansa müssen bis Mittwoch neue Tap-Angebote vorlegen

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Im Bieterverfahren um Tap Air Portugal läuft die Frist für die nachgebesserten Angebote von Air France-KLM und der Lufthansa Group am Mittwoch ab. Danach soll es schnell gehen. Die Regierung in Lissabon hat bereits einen Zeitpunkt für ihre Entscheidung genannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

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