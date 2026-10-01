AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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01.10.2026 07:22:00
Air France-KLM und Lufthansa bessern Gebote für Tap nach
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
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29.09.26
|Lufthansa stellt sich auf noch höhere Kerosinkosten ein (AWP)
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28.09.26
|Lufthansa-Aktie im Plus: Umleitung wegen brennender Powerbank an Bord (AWP)
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28.09.26
|MDAX aktuell: MDAX am Montagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
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|MDAX aktuell: MDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu AIR France-KLM
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|31.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
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|30.07.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
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|Bernstein Research
|20.08.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
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|Bernstein Research
|30.07.26
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|30.07.26
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|Bernstein Research
|20.08.26
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|04.08.26
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|31.07.26
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|30.07.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.