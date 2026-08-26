Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
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26.08.2026 16:50:25
Air France-KLM besetzt Sales- und Commercial-Direktion neu
Air HoldingsAir France-KLM besetzt das Managementteam in Deutschland zum 1. September neu, wie der Konzern bekannt gab. Lydia von Schönfeldt übernimmt die Position der Sales Director und Nicolas Bomati (32) wird Commercial Director. Beide folgen auf Hela Jaziri, die neue Aufgaben in der Air France-KLM Group übernimmt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!