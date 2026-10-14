Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
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14.10.2026 14:08:05
Air France-KLM ausgestochen: Lufthansa gewinnt Bieterrennen um Portugals Tap
AIR France-KLMPortugal will eine während der Corona-Krise verstaatlichte Airline wieder teilprivatisieren. Die Lufthansa reicht ein Gebot für die Beteiligung ein, ist aber nicht der einzige Bieter. Nun bekommen die Deutschen den Zuschlag.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
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