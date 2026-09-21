Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
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21.09.2026 09:52:00
Air France federt Kerosinkrise mit Luxusoffensive ab
Air HoldingsAir France übersteht die Folgen des Kriegs um den Iran nach eigenen Angaben deutlich besser als andere Fluggesellschaften. Vorstandschef Ben Smith führt das auf die verstärkte Luxusstrategie der Airline und den Ruf von Paris als Luxusmetropole zurück. Der Umsatz mit First Class und Premium-Reisen wuchs um elf Prozent.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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