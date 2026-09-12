Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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12.09.2026 07:00:00
Air Dolomiti zeigt Rebranding in Lufthansa-Blau, D328-Eco-Fahrwerk im Test, Airbus liefert mehr aus
Lufthansa-Group-Blau, mit der Air Dolomiti ihr Rebranding vorantreibt, dem Zertifizierungsmeilenstein für das D328-Eco-Fahrwerk von Deutsche Aircraft nach erfolgreichen Flugtests sowie den weiter steigenden Airbus-Auslieferungen, bei denen es bei der A330 noch hakt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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10.09.26
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10.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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10.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
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09.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
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09.09.26
|Swiss fliegt ab Ende Oktober wieder von Zürich nach Dubai - Lufthansa-Aktie gibt nach (AWP)
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09.09.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
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09.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)