Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
10.09.2026 09:17:00
Air Dolomiti nimmt ab Ende Oktober Flüge zwischen München und Zagreb auf
Air HoldingsAir Dolomiti nimmt zum 25. Oktober tägliche Flüge zwischen München und Zagreb auf, wie "ExYuAviation" berichtete. Die Fluggesellschaft wird die Verbindung zudem ab dem 1. Januar 2027 vollständig von der Lufthansa übernehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
7.17 USD -9.81%
In eigener Sache
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!