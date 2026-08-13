Air Canada Voting and Variable Voting legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Air Canada Voting and Variable Voting hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.63 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.580 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Air Canada Voting and Variable Voting hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.27 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.63 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch