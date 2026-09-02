Air Canada Aktie CA0089113074
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02.09.2026 04:03:00
Air Canada startet Shuttle zwischen Flughafen Montreal und Innenstadt
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
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Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt deutlicher. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.