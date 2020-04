Air Canada reconfigure les cabines passagers de trois avions pour transporter plus de fournitures et de marchandises essentielles

Trois appareils 777-300ER de Boeing, les plus gros du parc aérien d'Air Canada, sont actuellement modifiés pour transporter des marchandises également en cabine et ainsi doubler la capacité d'emport de fret.

Les appareils reconfigurés peuvent transporter 89,63 tonnes de fret, soit l'équivalent de près de 9 millions de masques médicaux.

Quarante vols tout-cargo ont été exploités à ce jour; il est prévu d'en exploiter 20 par semaine.

MONTRÉAL, le 11 avril 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle reconfigurait les cabines de trois de ses 777-300ER de Boeing pour accroître leur capacité d'emport de fret. La première conversion est terminée et l'appareil est maintenant en service; le deuxième et le troisième appareil seront prêts sous peu.

« L'expédition rapide au Canada de fournitures essentielles, notamment médicales, et leur distribution dans l'ensemble du pays sont impératives pour combattre la crise de la COVID-19. La transformation des 777-300ER de Boeing, nos gros-porteurs internationaux les plus vastes, double la capacité de chaque vol et permettra de transporter plus de marchandises, plus rapidement », a déclaré Tim Strauss, vice-président - Fret, d'Air Canada.

« La transformation rapide de certains de nos appareils pour répondre à la demande de transport de fret démontre notre habileté à promptement tirer parti de l'actif que constitue notre parc aérien, puisque ces appareils seraient autrement restés au sol. L'équipe d'Ingénierie d'Air Canada a travaillé sans relâche à la supervision des travaux de conversion et à faire en sorte que Transports Canada certifie les appareils à mesure de l'achèvement des travaux. Les deux autres appareils seront bientôt prêts et entreront en service dans les prochains jours », a annoncé Richard Steer, premier vice-président - Exploitation, d'Air Canada.

Les trois appareils 777-300ER de Boeing sont convertis par Avianor, spécialiste en maintenance avions et en intégration cabine, dans ses installations de Mirabel, près de Montréal. Avianor a mis au point une solution technique spécifique afin de retirer 422 sièges passagers et de concevoir des zones de chargement de caisses légères, contenant de l'équipement médical, sous filets d'arrimage. Cette modification a été conçue, élaborée et mise en œuvre en six jours. Transports Canada a certifié et approuvé tous les travaux.

Afin d'assurer des vols tout-cargo, Air Canada, par l'entremise de sa division Fret, utilise des appareils de son parc principal qui, autrement, resteraient au sol. Ces vols ne transportent aucun passager, mais acheminent plutôt, dans leurs soutes à bagages, des expéditions urgentes, notamment des fournitures médicales et des marchandises à l'appui de l'économie mondiale.

Air Canada a exploité 40 vols tout-cargo depuis le 22 mars et compte en exploiter jusqu'à 20 par semaine, par l'utilisation combinée des trois 777 de Boeing nouvellement convertis, ainsi que de 787 et de 777 de Boeing, ce qui s'ajoute aux vols réguliers actuels pour Londres, Paris, Francfort et Hong Kong. Air Canada Cargo collabore avec ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement et les expéditeurs dans le transport de fournitures médicales d'Asie et d'Europe au Canada et continuera d'explorer d'autres possibilités, selon les besoins qui émergent dans le monde.

Air Canada Cargo vient de recevoir le prix Air Cargo Excellence, cote Or; Air Canada est le seul transporteur international de l'Amérique du Nord parmi les lauréats de 2020. Les prix sont attribués d'après les résultats du sondage Air Cargo Excellence (réalisé chaque année par Air Cargo World). Les transporteurs sont classés en fonction de leur rendement des 12 derniers mois par les transitaires et d'autres clients.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

À propos d'Air Canada Cargo

Air Canada Cargo, la division Fret d'Air Canada, offre ses services de transport de marchandises à destination de plus de 450 villes dans le monde. Elle dispose de ses propres ressources à ses plaques tournantes de Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary, Chicago, Londres et Francfort, gage d'un acheminement rapide des envois.

Pour faciliter les vols tout-cargo, Air Canada Cargo a formé cinq équipes commerciales spécialisées chacune dans un segment et axées sur les besoins précis de clients des différents maillons de la chaîne d'approvisionnement. Les expéditeurs qu'intéressent les services d'Air Canada Cargo peuvent envoyer leur demande à l'adresse spéciale pour le tout-cargo dont la boîte de réception est surveillée jour et nuit : avion-cargo@aircanada.ca. Pour tout autre renseignement, visitez le site https://www.aircanada.com/cargo/fr/.

À propos d'Avianor

Avianor se spécialise dans la maintenance, la modification et la finition d'avions, et possède notamment une équipe interne de soutien à l'ingénierie hautement qualifiée. L'entreprise s'est positionnée comme intégrateur vertical sur le marché. Elle occupe plus de 18 000 m² (200 000 pi²) d'espace de hangars, d'ateliers de réparation, d'installations de fabrication et d'entrepôt à l'aéroport de Mirabel (YMX), et elle emploie plus de 350 personnes. Avianor a été acquise en 2019 par la division aéronautique et transport terrestre de Drakkar & Associés.

