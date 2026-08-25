Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
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25.08.2026 08:43:00
Air Canada plant Aktienrückkauf über 800 Millionen kanadische Dollar
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
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