Air Canada lance le YYCaesar, un bar éphémère unique en son genre, cette semaine à Calgary

Le bar YYCaesar d'Air Canada réunit cocktails César, voyages et soutien communautaire pour la Calgary Firefighters Charitable Foundation

Situé sur l'artère commerciale piétonne Stephen Avenue, au 117, 8th Avenue SW, le bar sera ouvert tous les jours du 6 au 14 juillet, de 10 h à 19 h

CALGARY, le 5 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que son bar éphémère YYCaesar accueillera le public à Calgary au cours de la semaine du Stampede. Ainsi, les Calgariens et les visiteurs auront l'occasion de déguster plusieurs déclinaisons du cocktail national du Canada, de décoller à bord d'un vol d'Air Canada dans le cadre d'une expérience de réalité virtuelle, ainsi que de contribuer à soutenir l'important travail accompli par la Calgary Firefighters Charitable Foundation. De plus, chaque jour, le public courra la chance de gagner deux billets pour toute destination desservie par Air Canada. Le bar éphémère YYCaesar d'Air Canada sera ouvert du samedi 6 juillet au dimanche 14 juillet.

« Nous sommes ravis de permettre à des visiteurs de partout au Canada et d'ailleurs dans le monde de se rendre au Stampede et de prendre part aux célébrations dans toute la ville de Calgary, s'est réjoui Ferio Pugliese, premier vice-président - Air Canada Express et Relations gouvernementales, d'Air Canada. Nous ne pouvons imaginer meilleure occasion de lancer le YYCaesar, notre bar éphémère et unique en son genre. Il sera situé en plein cœur du centre-ville, où le légendaire Caesar a été créé il y a 50 ans.

« Forts de nos quelque 80 ans d'histoire et fidèles à notre engagement de longue date à desservir Calgary et le reste de l'Alberta, nous sommes impatients de montrer notre sens de l'accueil primé à encore plus de gens et d'inviter tout le monde à explorer les quelque 200 destinations que nous desservons à l'échelle mondiale, dont 59 par un vol direct au départ de Calgary. »

« La Calgary Firefighters Charitable Foundation, ou CF2, est fière d'annoncer son partenariat avec Air Canada. Les ventes de cocktails du bar YYCaesar d'Air Canada permettront de soutenir les projets réalisés dans le cadre de notre programme d'aide en cas d'incendie ou d'urgence, a déclaré Mike Henson, président de la fondation. CF2 a pour mission de servir et d'aider nos citoyens en détresse. Nos programmes leur font connaître les ressources offertes, les renseignent ou leur apportent une aide financière à la suite d'une urgence. Lorsque les camions s'en vont, notre travail ne fait que commencer. »

Choix de Caesar proposés au bar YYCaesar d'Air Canada

Outre le Caesar classique créé par le Calgarien Walter Chell, le bar YYCaesar d'Air Canada présentera des déclinaisons sur mesure, inspirées par les Flames de Calgary ou les athlètes olympiques et paralympiques du Canada, ainsi qu'une version moderne de l'original.

Les Caesar seront vendus 7 $ chacun. Une partie du produit de la vente des Caesar permettra d'aider la Calgary Firefighters Charitable Foundation à poursuivre son travail essentiel consistant à veiller à ce que les Calgariens demeurent en sécurité et résilients.

Lieu et dates

Artère commerciale piétonne Stephen Avenue, 117, 8 th Avenue SW, entre 1 st Street SW et Centre Street

Avenue SW, entre 1 Street SW et Centre Street Ouverture au public : tous les jours du samedi 6 juillet au dimanche 14 juillet, de 10 h à 19 h

Cinq faits intéressants au sujet d'Air Canada à Calgary

Air Canada exploite des vols directs pour 59 destinations, dont Londres Heathrow et Francfort, toute l'année, et Tokyo Narita, au printemps et en été, en plus de la liaison récemment annoncée avec Terrace Kitimat, assurée à compter de cet automne.

Les vols d'Air Canada représentent 6,9 millions de places à Calgary .

. La Société emploie 2 750 fiers employés en Alberta .

. Elle dépense tous les ans 515 M$ en Alberta .

. Elle soutient de nombreux organismes qui favorisent la santé des enfants et contribuent à réduire la pauvreté, notamment les vols Voyage de rêve annuels au départ de Calgary , qui permettent à des enfants de faire un voyage magique et inoubliable.

SOURCE Air Canada