Air Canada: Hunderte Flüge wegen Flugbegleiter-Streiks gestrichen

Am Samstag fielen nach Unternehmensangaben alle rund 700 geplanten Flüge aus. Die Fluggesellschaft rief Reisende der Air Canada und der günstigeren Tochter Air Canada Rouge auf, nicht zum Flughafen zu kommen.

"Air Canada bedauert die Auswirkungen des Streiks auf die Kunden zutiefst", teilte das Unternehmen mit. Air Canada ist die grösste Fluggesellschaft Kanadas, bietet Direktverbindungen in 180 Städte weltweit an und zählt täglich rund 130'000 Fluggäste. Die zweite Tochterfirma Air Canada Express war den Angaben zufolge nicht betroffen.

Die rund 10'000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter hatten gegen 13 Uhr Ortszeit ihre Arbeit niedergelegt. Zu dem Streik hatte die Kanadische Gewerkschaft der Angestellten im Öffentlichen Dienst (Cupe) aufgerufen, die höhere Löhne für ihre Mitglieder erstreiten will.

"Air Canada ist weiterhin bereit, eine Erneuerung des Tarifvertrags mit Cupe auszuhandeln", erklärte die Fluggesellschaft. Die Gewerkschaft hatte das jüngste Angebot des Arbeitgebers vom Donnerstag als "unterhalb der Inflation und der Marktbedingungen" zurückgewiesen.

Zusätzlich zu einer Lohnerhöhung fordert die Gewerkschaft, das Bordpersonal auch für dessen Aufgaben an Land zu bezahlen. Dazu zählt etwa das Scannen der Bordkarten vor dem Abflug. Bei Fluggesellschaften ist es nach Angaben von Branchenexperten üblich, das Personal nur für die Arbeitszeit an Bord des Flugzeugs zu bezahlen.

Toronto (awp/sda/afp)