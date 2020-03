Air Canada continue de ramener des Canadiens au pays

Deux vols spéciaux supplémentaires depuis le Maroc auront lieu cette semaine

Les voyageurs doivent communiquer avec Affaires mondiales Canada pour réserver des places

Au cours de la dernière semaine, Air Canada a ramené des milliers de Canadiens au pays

MONTRÉAL, le 22 mars 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'en collaboration avec le gouvernement du Canada, elle exploitera deux autres vols spéciaux au départ du Maroc. Ces vols font suite au fructueux vol spécial exploité le 21 mars, grâce auquel la Société a ramené du Maroc 444 Canadiens au pays.

« Nous travaillons d'arrache-pied, jour et nuit, afin que des milliers de Canadiens disséminés partout dans le monde puissent rentrer en toute sécurité au pays et nous maintiendrons nos efforts dans ce sens, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Notre priorité immédiate est de faire en sorte que nous puissions rapatrier le plus de gens possible. De notre propre chef et avec la collaboration du gouvernement du Canada et des autorités étrangères, nous travaillons à l'organisation de ces opérations d'une immense complexité dans le contexte actuel de crise mondiale. Au cours de la dernière semaine, nous avons ramené plus de 200 000 voyageurs au Canada et nous prévoyons de poursuivre l'exploitation de vols jusqu'à la fin de mars et au-delà pour que les Canadiens continuent de disposer d'un moyen de regagner leur foyer. Je remercie tous ceux qui se consacrent sans relâche à coordonner cette initiative malgré des circonstances difficiles. »

À l'heure actuelle, il est prévu d'exploiter les deux vols spéciaux supplémentaires Casablanca-Montréal, les 23 et 25 mars au moyen d'un gros-porteur de 450 places.

Affaires mondiales Canada coordonne sur place les dispositions pour les Canadiens qui souhaitent rentrer au pays par ces vols spéciaux. Les Canadiens à l'étranger sont fortement encouragés à s'inscrire auprès d'Affaires mondiales Canada. De cette façon, le gouvernement du Canada leur transmettra l'information utile dès qu'elle sera disponible. Si vous avez besoin d'une aide d'urgence, vous êtes invités à contacter sos@international.gc.ca.

« La pandémie de COVID-19 a engendré une crise sans précédent dans le secteur mondial de l'aviation qui a déjà d'énormes répercussions pour le transport aérien, les voyageurs, les expéditeurs et l'économie, a affirmé l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports. Pour le moment, notre priorité consiste à aider les Canadiens à l'étranger à rentrer au Canada. Le gouvernement du Canada travaille de concert avec Air Canada à ramener au pays des Canadiens qui se trouvent dans des régions où la situation est particulièrement difficile. Je suis heureux de constater que ces vols seront assurés dès cette fin de semaine. »

« Veiller à la santé et à la sécurité des Canadiens, au pays comme à l'étranger, est notre priorité absolue. Nous continuons de travailler jour et nuit afin d'offrir toute l'aide possible aux Canadiens à l'étranger que la COVID-19 touche. Dans le cadre de ces efforts, nous collaborons avec Air Canada pour faciliter les vols commerciaux pour les Canadiens qui souhaitent rentrer au pays », a ajouté l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères.

Air Canada ramène des milliers de personnes au pays

Au cours de la dernière semaine, Air Canada a ramené plus de 200 000 Canadiens par ses lignes régulières internationales et transfrontalières. D'ici la fin mars, elle prévoit d'exploiter plus de 300 vols à partir d'escales internationales et plus de 850 vols à partir d'escales aux États-Unis pour permettre à des centaines de milliers d'autres Canadiens de rentrer au pays.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 53 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Caraïbes, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

Internet : aircanada.com/media

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Articles

SOURCE Air Canada