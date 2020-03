Air Canada assurera deux autres vols spéciaux depuis Quito pour ramener plus de Canadiens au pays

Deux autres vols spéciaux partiront de l'Équateur les 29 et 31 mars

Les voyageurs doivent communiquer avec Affaires mondiales Canada pour réserver des places

Air Canada poursuit ses efforts de rapatriement

MONTRÉAL, le 24 mars 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'en collaboration avec le gouvernement du Canada, elle exploitera deux autres vols spéciaux au départ de Quito, pour un total de 3 vols.

À l'heure actuelle, on prévoit d'assurer ces deux autres vols spéciaux Quito-Toronto par Air Canada Rouge les 29 et 31 mars prochains, au moyen d'un gros-porteur de 282 places. Ces vols s'ajoutent au vol spécial Quito-Toronto du 25 mars dernier.

Affaires mondiales Canada coordonne sur place les dispositions pour les Canadiens qui souhaitent rentrer au pays par ces vols spéciaux. Les Canadiens à l'étranger sont fortement encouragés à s'inscrire auprès d'Affaires mondiales Canada. Si vous avez besoin d'une aide d'urgence, vous êtes invités à écrire à sos@international.gc.ca.

Depuis le 21 mars, Air Canada opère des vols spéciaux afin de rapatrier les Canadiens en provenance du Maroc, de l'Espagne, du Pérou et de l'Équateur.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 53 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Caraïbes, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

Internet : aircanada.com/media

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Articles

SOURCE Air Canada