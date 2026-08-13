Air Canad A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Air Canad A präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.63 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Air Canad A ein Ergebnis je Aktie von 0.580 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.63 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.27 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch