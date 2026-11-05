Air Busan präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Air Busan veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 448.09 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -432.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40.57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 176.28 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 247.80 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch