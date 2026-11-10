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10.11.2026 15:11:37
Air Baltic fliegt mit bis zu sechs A220 weiter für die Lufthansa Group
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Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
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12:26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich (finanzen.ch)
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09:28
|Optimismus in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
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09.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Plus (finanzen.ch)
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09.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
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09.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
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09.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX startet im Minus (finanzen.ch)
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06.11.26
|XETRA-Handel MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
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|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
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|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
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|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|04.11.26
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|DZ BANK
|04.11.26
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|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.