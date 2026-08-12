Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
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12.08.2026 11:37:36
Air Baltic bittet Gläubiger um Überbrückungsfinanzierung
Air HoldingsAir Baltic bittet ihre Anleihegläubiger um eine Überbrückungsfinanzierung von 225 Millionen Euro, um einen Zahlungsausfall zu vermeiden. Der reguläre Flugbetrieb solle davon unberührt bleiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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