Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
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05.10.2026 15:04:34
Air Baltic bereitet Abbau von etwa 500 bis 700 Stellen an drei Basen vor
Air HoldingsDie lettische Fluggesellschaft Air Baltic bereitet einen Stellenabbau an ihren Basen in Riga, Vilnius und Tallinn vor. Betroffen sein könnten etwa 500 bis 700 Stellen. Mit den Gewerkschaften laufen Gespräche, die endgültige Zahl ist offen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!