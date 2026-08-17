Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.08.2026 18:08:03
Air Baltic bekommt Zinsaufschub
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Air Holdings Limited Registered Shs
Analysen zu Air Holdings Limited Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst mit Verlusten -- DAX letztlich leichter -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne zum Handelsende an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt war zum Wochenstart ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigte sich ebenfalls schwächer. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.