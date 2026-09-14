Air Baltic: Angeschlagene lettische Fluggesellschaft beantragt Gläubigerschutz

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14.09.2026 16:18:00

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Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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