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05.08.2026 06:37:00
Aiphone öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Aiphone veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 50.48 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13.10 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.63 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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