Aiphone: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aiphone gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 47.95 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 39.19 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aiphone in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.76 Milliarden JPY im Vergleich zu 15.88 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch