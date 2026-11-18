Ainos liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ainos die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.26 USD gegenüber -0.640 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch