Ainos informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ainos lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ainos ein EPS von -0.990 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch