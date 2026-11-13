AINAVO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AINAVO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 20.17 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11.03 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 24.24 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.91 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 81.10 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 72.39 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 94.97 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2.92 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 92.27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch