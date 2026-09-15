Ain Pharmaciez zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ain Pharmaciez gab am 14.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 56.18 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 55.03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33.20 Prozent auf 177.12 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 132.97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch