Aiming hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aiming stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11.12 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7.44 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aiming im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch