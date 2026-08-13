Aimia präsentierte Quartalsergebnisse

Aimia hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.36 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.080 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 71.72 Prozent auf 36.4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 128.7 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.ch