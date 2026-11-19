Aimei Health Technology Company hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.060 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch