AIMECHATEC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AIMECHATEC gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 98.45 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIMECHATEC 2.11 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.41 Milliarden JPY – ein Plus von 219.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIMECHATEC 3.26 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch