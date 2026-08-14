Aimco Pesticides vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aimco Pesticides lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Aimco Pesticides hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.62 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.530 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Aimco Pesticides im vergangenen Quartal 219.7 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 54.53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aimco Pesticides 483.2 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch