Aima Technology Group A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aima Technology Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.52 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.820 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.95 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 13.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.06 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch