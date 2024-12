AIM unterzeichnet bahnbrechenden 5-Jahres-Vertrag mit Central European Media Enterprises (CME)

iCap und LEXI werden bei den sechs mittel- und osteuropäischen Sendern von CME bereitgestellt

LONDON, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, ein weltweit führender Anbieter von live und aufgezeichneter KI-Untertitelung und Sprachtechnologie, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine strategische 5-Jahres-Vereinbarung mit Central European Media Enterprises (CME) abgeschlossen hat und damit erstmals einen grossen mittel- und osteuropäischen Rundfunkkunden für sich gewinnen konnte.

AI-Media wird über seine hochmoderne, von seinem SDI Encoder-Netzwerk unterstützte LEXI-Technologie Live-Untertitelung für die sechs wichtigsten Fernsehsender von CME in Kroatien, Slowenien, Bulgarien, Rumänien, Tschechien und der Slowakei bereitstellen.

Im Rahmen dieser mehrjährigen Zusammenarbeit wird AI-Media KI-generierte Live-Untertitel für jeden Sender zur Verfügung stellen und so CME dabei unterstützen, die Barrierefreiheit zu verbessern und die Unternehmensziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu erfüllen.

"Die Partnerschaft mit CME als unserem ersten grossen Sender in Osteuropa stellt einen aufregenden Meilenstein dar. Millionen von CME-Zuschauern erhalten durch unsere LEXI-Untertitelung in sechs verschiedenen Sprachen einen verbesserten Zugang zu Inhalten", so John Peck, Vice President of International Sales bei AI-Media. "Das Engagement von CME für Barrierefreiheit steht im Einklang mit der Vision von AI-Media, und wir sind stolz darauf, das Unternehmen mit unserer branchenführenden Untertitelungstechnologie zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, CME beim Ausbau der Barrierefreiheit in Mittel- und Osteuropa zur Seite zu stehen."

CME hat sich sowohl aus strategischen als auch aus legislativen Gründen für die Einführung von Live-Untertiteln entschieden. Mit der Bereitstellung von Live-Untertiteln schafft CME einen neuen Standard für die Barrierefreiheit in Regionen mit begrenztem Zugang zu von Menschen erstellten Untertiteln. Das Vorhaben ist Teil des umfassenderen Engagements von CME für eine gerechtere Gesellschaft und hat den Anspruch, Inklusivität zu fördern und seine Programme einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

"Laut unseren Recherchen haben über 10 % der Zuschauer in unseren Märkten die eine oder andere Art von Hörproblemen. CME bemüht sich, auf die Bedürfnisse von Personen mit Beeinträchtigungen einzugehen und so allen Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, den gleichen Zugang zu Informationen und Unterhaltung zu ermöglichen", erklärt Hana de Goeij, CME Head of Social Purpose and Sustainability.

Die zukunftsfähigen Produkte von AI-Media ermöglichen es CME, sein Angebot an barrierefreien Inhalten im Laufe der Zeit auszubauen, da sie beliebig auf zusätzliche Inhalte des CME-Portfolios skaliert werden können. Gemeinsam setzen AI-Media und CME neue Massstäbe für Inklusivität im Rundfunk und haben einen nachhaltigen Einfluss auf die Zuschauerlandschaft der Region.

Weitere Informationen über die LEXI-Untertitellösungen von AI-Media finden Sie unter www.ai-media.tv.

Über AI-Media

AI-Media wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich auf Lösungen für KI-Sprach- und Untertitelungsworkflows spezialisiert hat.

Als globaler Marktführer stellt AI-Media hochwertige KI-gestützte Lösungen für die Untertitelung und Übersetzung von Live-Übertragungen und aufgezeichneten Inhalten für ein breites Spektrum von Kunden und Märkten auf der ganzen Welt bereit.

Im Februar 2024 präsentierte AI-Media erstmals bahnbrechende Daten, die die Überlegenheit seines KI-Untertitelungsprodukts LEXI gegenüber herkömmlichen, teureren menschlichen Arbeitsabläufen belegen.

Mit umfassender Branchenerfahrung und ausgefeilter KI-Technologie zur Entwicklung von Lösungen, die Prozesse optimieren und vereinfachen, unterstützt AI-Media führende Rundfunkanstalten, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit dabei, die nahtlose Zugänglichkeit und Inklusivität ihrer Inhalte sicherzustellen.

AI-Media (ASX: AIM) hat am 15. September 2020 den Handel an der ASX aufgenommen.

Weitere Informationen zu den Lösungen von AI-Media finden Sie unter www.ai-media.tv.

Über Central European Media Enterprises (CME)

CME betreibt Fernsehsender in Bulgarien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Rumänien und Moldawien, der Slowakei und Slowenien und ist eines der führenden Medien- und Unterhaltungsunternehmen in Mittel- und Osteuropa. Mit 46 sowohl frei empfangbaren als auch kostenpflichtigen Fernsehkanälen erreicht CME insgesamt 49 Millionen Zuschauer. CME ist zudem Eigentümer der SVOD-Plattform VOYO.

Weitere Informationen über CME finden Sie auf der Website

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98258ea6-4b0b-44dd-90ea-4fc9c2da7726