AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.020 THB je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 67.9 Millionen THB – eine Minderung von 0.35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 68.1 Millionen THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch