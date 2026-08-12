AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 THB. Im Vorjahresviertel hatte AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered -0.030 THB je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64.5 Millionen THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.0 Millionen THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch