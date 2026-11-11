AIkido Pharma: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AIkido Pharma äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 USD. Im Vorjahresquartal hatten 7.27 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 13.6 Millionen USD, gegenüber 51.3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 73.59 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch