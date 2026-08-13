AIkido Pharma präsentierte Quartalsergebnisse

AIkido Pharma hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

AIkido Pharma vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1.12 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIkido Pharma in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50.47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.9 Millionen USD im Vergleich zu 34.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch