Aikchol Hospital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aikchol Hospital gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.330 THB je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 416.8 Millionen THB, gegenüber 480.9 Millionen THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13.33 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch