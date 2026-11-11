Aigan verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aigan hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Aigan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9.93 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13.52 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Aigan im vergangenen Quartal 4.18 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aigan 4.26 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch