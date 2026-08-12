Aigan: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aigan lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5.06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -5.230 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.21 Prozent auf 4.01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch