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03.11.2026 23:04:08
AIG Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Insurance giant American International Group, Inc. (AIG) on Tuesday reported an increase in profit for the third quarter, supported by improved investment results, higher General Insurance net investment income, increased earned premiums and strong accident-year underwriting performance.
Net income attributable to AIG common shareholders increased to $844 million, or $1.60 per share, from $519 million, or $0.93 per share, in the year-ago quarter.
Adjusted after-tax income declined to $1.09 billion, or $2.06 per share, from $1.23 billion, or $2.20 per share.
Total net investment income rose to $1.10 billion from $772 million, primarily due to changes in investment fair values and higher income from available-for-sale fixed-maturity securities. On an adjusted pre-tax income basis, net investment income increased to $1.08 billion from $1.02 billion.
General Insurance net premiums written increased 7 percent to $6.65 billion, or 8 percent on a constant-dollar basis. Underwriting income, however, declined to $564 million from $793 million, while the combined ratio increased to 91.3 percent from 86.8 percent, reflecting higher catastrophe losses and lower favorable prior-year reserve development.
The board declared a quarterly cash dividend of $0.50 per common share, payable December 30, 2026, to shareholders of record as of December 16, 2026.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu American International Group (AIG) Inc.
Analysen zu American International Group (AIG) Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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