American International Group Aktie 10315741 / US0268747849
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27.04.2026 14:08:44
AIG Appoints Eric Andersen Next CEO As Peter Zaffino Transitions To Executive Chair
(RTTNews) - American International Group, Inc. (AIG), the global insurance major, Monday announced that it has appointed Eric Andersen as its next Chief Executive Officer and President, effective June 1.
Current chief executive, Peter Zaffino will become Executive Chair of the company.
In pre-market activity, AIG shares were trading at $74.85, down 0.35% on the New York Stock Exchange.
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