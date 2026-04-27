AIG Appoints Eric Andersen Next CEO As Peter Zaffino Transitions To Executive Chair

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Zinsentscheidungen 2026: Europa erhöht, USA senkt – Was bedeutet das für Anleger?

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Volkswirt Dr. Thomas Gitzel über die wichtigsten Entwicklungen an den Finanzmärkten: Zinsen, Inflation, Energiepreise, Geopolitik und die Frage, worauf Anlegerinnen und Anleger 2026 besonders achten sollten.

Zinsentscheidungen 2026: Europa erhöht, USA senkt – Was bedeutet das für Anleger?