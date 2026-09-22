AIG-Aktie stabil: Vormalige Zurich-Topmanagerin Sierra Signorelli wechselt zur American International Group

Dort übernimmt sie ab 2027 die Leitung des Markts Americas sowie der globalen Privatkundensparte, wie AIG mitteilte. Dabei führt sie auch das Firmenkundengeschäft in Nord- und Lateinamerika.

Für Signorelli ist es die Rückkehr zum früheren Arbeitgeber. In den Medien war sie bislang zum Kreis der möglichen Nachfolger des noch amtierenden CEO Mario Greco gezählt worden. Bevor sie 2021 zur Zurich gestossen war, hatte sie 17 Jahre lang für die AIG gearbeitet. In ihrer neuen Rolle am alten Ort folgt Signorelli auf General-Insurance-CEO Jon Hancock, der Ende 2026 in den Ruhestand gehen wird, wie es hiess.

Vor über einer Woche wurde überraschend bekannt, dass Signorelli die Zurich verlässt. Zurich U.S. hatte Alex Wells als neuen Chef für die auf Firmenversicherungen fokussierte US-Tochter vermeldet, vonseiten der Gruppe wurde der Signorelli-Abgang nicht kommuniziert. Wells übernahm die Aufgabe per sofort. Die Verantwortung für das internationale Firmenkundengeschäft übernahm Luciano Cirinà, wie aus Angaben der Webseite hervorging.

Die an der NYSE gelistete AIG-Aktie verliert vorbörslich zeitweise 0,05 Prozent auf 74,50 Dollar.

mk/hr

Zürich (awp)