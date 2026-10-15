Aidma stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aidma hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 37.74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38.92 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5.07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.44 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.63 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 104.74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 128.97 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.73 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.30 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 13.27 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch