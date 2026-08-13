Aidma Marketing Communication präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aidma Marketing Communication hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.92 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.35 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.13 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch