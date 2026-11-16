AIDA ENGINEERING stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AIDA ENGINEERING veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.92 JPY gegenüber 30.89 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIDA ENGINEERING in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9.42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18.24 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 20.14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch